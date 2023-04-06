لايبزيغ يطيح بدورتموند ويتأهل للدور نصف النهائي بكأس المانيا

الوكيل الإخباري - ضمن فعاليات الجولة 25 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمييرليغ "، عزز نادي مانشستر يونايتد من مركزه الرابع في جدول الترتيب بفوز مستحق امام برينتفورد وبواقع 1-0 واهدر لاعبو اليونايتد العديد من الفرص الخطرة ليخرج بفوز صعب ساعده في تعزيز موقعه بشكل اكبر.

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ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من منافسات كأس المانيا " البوكال "، تمكن لايبزيغ من حسم تأهله الى الدور نصف النهائي بعد ان حقق فوزاً مستحقاً على ارضه امام بوروسيا دورتموند وبواقع 2-0 وكان لايبزيغ الطرف الافضل في اللقاء لينجح في حسم تأهله.





وفي الشوط الاول سيطر لاعبو لايبزيغ بشكل كبير على مجريات اللقاء حيث نجحوا في فرض ايقاعهم الهجومي وسط اداء باهت من جانب لاعبي دورتموند حيث تفوق لاعبو لايبزيغ بدنياً على الخصم وكان داني اولمو قريب من منح لايبزيغ هدف التقدم لولا تألق الحارس غريغو كوبل والذي تصدى للاسباني ببراعة كبيرة ليحرمه من هدف التقدم، وفي الدقيقة 22 تمكن تيمو فيرنر من خطف هدف التقدم لفريقه بعد تمريرة حاسمة من محمد سيماكان وواصل اصحاب الارض ضغطهم الكبير واهدر فيرنر فرصة ذهبية امام مرمى الخصم قبل ان يتصدى الحارس كوبل لمحاولة خطيرة من داني اولمو ليحرمه من هدف ثاني ولم ينجح لاعبو دورتموند من القيام بأي ردة فعل هجومية واضحة لينتهي هذا الشوط بتقدم لايبزيغ وبواقع 1-0.

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