الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تنشر وثائق عطاء إنشاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق - رابط

انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

الوشاح رئيساً لجامعة العقبة للتكنولوجيا

سيئول: بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت

السعودية وإيران تتفقان على جدول زمني لإعادة فتح السفارات

الداخلية تعلن حاجتها لتعيين موظفين

مطالب بصرف رواتب الموظفين قبل 25 رمضان لتنشيط حركة الأسواق

مسّاد يفتتح سلسلة دورات الإدارة المتقدمة لشاغلي الوظائف الإشرافية

الرئيس الفنلندي يقبل استقالة رئيسة الحكومة

انضمام فريق البنك المركزي للحوادث السيبرانية الى منظمة "TF- CSIRT"

الخميس، 06-04-2023 12:47 م

لايبزيغ يطيح بدورتموند ويتأهل للدور نصف النهائي بكأس المانيا

42023601750346343752


الوكيل الإخباري - ضمن فعاليات الجولة 25 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمييرليغ "، عزز نادي مانشستر يونايتد من مركزه الرابع في جدول الترتيب بفوز مستحق امام برينتفورد وبواقع 1-0 واهدر لاعبو اليونايتد العديد من الفرص الخطرة ليخرج بفوز صعب ساعده في تعزيز موقعه بشكل اكبر.

اضافة اعلان

 

ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من منافسات كأس المانيا " البوكال "، تمكن لايبزيغ من حسم تأهله الى الدور نصف النهائي بعد ان حقق فوزاً مستحقاً على ارضه امام بوروسيا دورتموند وبواقع 2-0 وكان لايبزيغ الطرف الافضل في اللقاء لينجح في حسم تأهله.


وفي الشوط الاول سيطر لاعبو لايبزيغ بشكل كبير على مجريات اللقاء حيث نجحوا في فرض ايقاعهم الهجومي وسط اداء باهت من جانب لاعبي دورتموند حيث تفوق لاعبو لايبزيغ بدنياً على الخصم وكان داني اولمو قريب من منح لايبزيغ هدف التقدم لولا تألق الحارس غريغو كوبل والذي تصدى للاسباني ببراعة كبيرة ليحرمه من هدف التقدم، وفي الدقيقة 22 تمكن تيمو فيرنر من خطف هدف التقدم لفريقه بعد تمريرة حاسمة من محمد سيماكان وواصل اصحاب الارض ضغطهم الكبير واهدر فيرنر فرصة ذهبية امام مرمى الخصم قبل ان يتصدى الحارس كوبل لمحاولة خطيرة من داني اولمو ليحرمه من هدف ثاني ولم ينجح لاعبو دورتموند من القيام بأي ردة فعل هجومية واضحة لينتهي هذا الشوط بتقدم لايبزيغ وبواقع 1-0.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
42023692539916592130 (1)

تشافي: هذه الخسارة مؤلمة لنا

42023692216657172353

انشيلوتي : قدمنا مباراة مثالية امام برشلونة

42023603211314665076

نانت يفوز على ليون ويتأهل لنهائي كأس فرنسا

42023602143483701235

شاهد .. كهربا يفوز بجائزة افضل هدف بأبطال أفريقيا

42023601322749260500

مان يونايتد يفوز على برينتفورد بالبريمييرليغ

42023515446329743469

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك

أخبار متعلقة
42023601322749260500

مان يونايتد يفوز على برينتفورد بالبريمييرليغ

3202329215034399978682

لاعب مانشستر يونايتد: أريد مبادلة حياتي مع نيمار

320232515411711924572

فاران يكشف عن النادي الذي سيعتزل فيه كرة القدم

320232115332108828792

الشيخ جاسم بن حمد يقدم عرضا جديدا لشراء مانشستر يونايتد

320231911253547364505

مانشستر يونايتد يستضيف فولهام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

3202316121213749600440 (1)

راشفورد يقود التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس