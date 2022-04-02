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السبت، 02-04-2022 02:05 م

لحظات عاطفية ،، مارادونا والأساطير في قرعة كأس العالم

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
شهدت قرعة كأس العالم قطر 2022 لحظات عاطفية عندما تم تكريم أسطورة الكرة العالمية الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، والأساطير الراحلين بيلوسا، غوردون بانك، باولو روسي وجيرد مولر .اضافة اعلان



 

ويعتبر الكثيرون الراحل مارادونا أفضل لاعبي الكرة على مر تاريخها، حيث كان  بطل العالم في المكسيك عام 1986 ، وكان أيقونة كروية فوق العادة حتى رحيله في الـ 25 من نوفمبر لعام 2020.


وبالإضافة لماردونا فقد تم استذكر الأيطالي باولو روسي الذي كان أحد القادة في كأس العالم 1982، وجيرد مولر والذي كان من أفضل المهاجمين بتاريخ ألمانيا بل وكرة القدم بشكل عام، وغيرهم من النجوم الراحلين .

 




 

 


 

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