لسبب غريب.. بريطانيا تبث نصف مباريات بريميرليغ فقط

الوكيل الإخباري - بينما يستعد متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاهدة المتعة الكروية التي افتقدوها طوال الصيف، بمتابعة منافسات الدوري الأقوى يوم السبت، يعاني المشجعون داخل بريطانيا، من مشاهدة المباريات، بسبب قانون "تاريخي".



السبت، يشهد البريميرليغ انطلاق 3 مباريات، بينها مباراة ليفربول وبورنموث المرتقبة، ولقاء "الحصان الأسود" برايتون أمام وولفرهامبتون، لكن هذه المباريات لن تبث في بريطانيا.



القانون الغريب



في بريطانيا، يمنع نقل المباريات على الهواء مباشرة، يوم السبت، بين الساعة 2:45 ظهرا وحتى 5:15 عصرا، بالتوقيت المحلي، بسبب قانون "التعتيم".



هذا القانون صدر قبل 60 عاما، بسبب مطالب رؤساء الأندية للبرلمان البريطاني، بحجب النقل التلفزيوني في هذا التوقيت، من أجل دفع المتابعين لحضور المباريات، وزيادة مدخول الأندية.

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