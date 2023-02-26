للجولة الثالثة.. رونالدو يتقدم التشكيل المثالي بالدوري السعودي

الوكيل الإخباري - حصل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، على التقييم الأعلى في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وقاد رونالدو فريقه النصر لاستعادة صدارة المسابقة، بعد أن سجل ثلاثية الفوز على ضمك في ختام المرحلة ال18 أمس السبت، ليسجل الهاتريك الثاني له خلال أيام، بعد سوبر هاتريك الوحدة في الجولة ال16.



ووفقا لموقع "Sofascore" حصل رونالدو على 9.1 نقطة، ليتقدم التشكيل المثالي للجولة للمرة الثالثة على التوالي.



وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:



حراسة المرمى: سيلفو لونج (الرائد).



الدفاع: بوريس جودل (العدالة)، عبد الإله العمري (النصر)، حسن كادش (التعاون).



الوسط: ألفارو ميدران (التعاون)، فيصل فجر(الوحدة)، موسونا (الطائي)، كورنادو (اتحاد جدة)، كارلوس جونيور (الشباب).





الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)، نواكايمي (الفيحاء).

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