ليستر سيتي يواجه فولهام في الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق فولهام نظيره ليستر سيتي في المباراة التي تجمعهما على ملعب كرافين كوتاج ف الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحتل فولهام المركز العاشر برصيد 45، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز فى 8 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 20 لقاء، وتسجيل 46 هدفاً وتلقي 59.



فولهام خسر أمام ليفربول بنتيجة 1-0 خلال في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد" من مؤجلات الجولة 28 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي



وكان ليستر سيتي قد تعادل مع إيفرتون إيجابياً بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالي 2022 - 2023، بعد فوزه الصعب على ضيفه فريق ليدز يونايتد، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.



ونجح مانشستر سيتي في توسيع الفارق مع الوصيف أرسنال، إلى 4 نقاط، بعد فوزه على ليدز يونايتد، بعد أن رفع رصيده للنقطة 82، مع تبقى له مباراة مؤجلة، متفوقا عن أرسنال الوصيف.

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