ليفاندوفسكي يتحدى عقدته

الوكيل الإخباري - يعمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، على تخطي العقدة التي تطارده خلال منافسات الموسم الحالي.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيواصل ليفا المشاركة في التشكيل الأساسي، اليوم الجمعة، أمام فالنسيا ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.



وقالت الصحيفة أن ذلك يأتي بعد مشاركة المهاجم البولندي غير المتوقعة في المباراة الأخيرة للبارسا ضد رويال أنتويرب، بدوري أبطال أوروبا.



وسيحاول ليفا التغلب على عقدته الخاصة بزيارة الشباك خارج ملعب "مونتجويك" (معقل البارسا المؤقت)، والتي امتدت لأكثر من 3 أشهر دون النجاح في تسجيل أي هدف.



وأشارت إلى أن آخر هدف أحرزه المهاجم البولندي خارج ملعب برشلونة يعود إلى 3 سبتمبر/أيلول أمام أوساسونا.



ولدى ليفا حاليًا 8 أهداف في الليجا، متأخرًا بـ4 أهداف عن الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد.



ويتسلح ليفاندوفسكي بتاريخه الجيد أمام فالنسيا، حيث سبق أن سجل هدفًا قاتلاً في ملعب الميستايا خلال الموسم الماضي، عندما فاز البارسا على الخفافيش بنتيجة 1-0 في اللحظات الأخيرة.

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