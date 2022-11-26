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السبت، 26-11-2022 08:58 م

ليفاندوفسكي يكشف سبب دموعه في مباراة السعودية

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الوكيل الاخباري- أنهى روبرت ليفاندوفسكي حظه العثر في كأس العالم بتسجيله هدفا لمنتخب بولندا في شباك السعودية، معلنا عن هدفه الأول خلال تاريخ مشاركاته بالمونديال، بينما كشف المهاجم الهداف أنه تأثر بعدما هز شباك الأخضر.

وأكد مهاجم برشلونة الإسباني أن احتفاله المؤثر بالهدف يأتي من خلال أن هذه البطولة قد تشهد آخر ظهور له بكأس العالم.

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وأهدر ليفاندوفسكي ضربة جزاء خلال التعادل السلبي مع المكسيك في المباراة الأولى لمنتخب بولندا المونديال، بعد أن أخفق في تسجيل أي هدف في مونديال روسيا.

وقال ليفاندوفسكي (34 عاماً) بعد المباراة: كلما تقدمت في السن زادت عاطفتي، أدرك أنه عندما يتعلق الأمر بكأس العالم، أنها قد تكون المشاركة الأخيرة لي، عندما تلعب باسم المنتخب الوطني فعليك التركيز على النتائج، ولكن جزءا من هويتي أيضا يدفعني لتحقيق إحصائيات جيدة. لطالما أردت التسجيل في كأس العالم، وهذا الحلم تحقق.

 




 

 


 

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