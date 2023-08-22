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الثلاثاء، 22-08-2023 04:12 م

ليفاندوفسكي يوجه تحذيرا لهاري كين

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الوكيل الإخباري -  أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي، وبايرن ميونخ السابق، أن الفريق البافاري ضم بديلا رائعا له بالتعاقد مع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي.

وقال ليفاندوفسكي خلال حفل توزيع جوائز صحيفة "شبورت بيلد" في هامبورج أمس الإثنين: "هاري كين مهاجم خارق.. إنها صفقة كبيرة، ليس لبايرن فقط وإنما للبوندسليجا ككل".

وسجل لفاندوفسكي 344 هدفا لبايرن ميونخ في 375 مباراة، خلال الفترة بين 2014 والعام الماضي الذي شهد انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وتوج ليفاندوفسكي مع بايرن بـ8 ألقاب في البوندسليجا، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا.

وافتقد بايرن وجود مهاجم من الطراز الأول في الموسم الماضي، لكنه تعاقد مؤخرا مع هاري كين من توتنهام الإنجليزي في صفقة تزيد قيمتها على 100 مليون يورو.

وسجل كين (30 عاما) هدفا وصنع هدفا آخر خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على فيردر بريمن 4 / صفر يوم الجمعة الماضي في افتتاح الموسم الجديد من البوندسليجا.

لكن ليفاندوفسكي حذر هاري كين، قائلا: "البوندسليجا ليست مسابقة دوري ضعيفة".

وشهد حفل صحيفة "شبورت بيلد" أمس الإثنين تكريم ليفاندوفسكي وآخرين من بينهم كارل-هاينز رومينيجه وتوماس مولر وماتياس سامر ولوثار ماتيوس وفيليكس ماجات باعتبار أنهم أساطير للبوندسليجا التي انطلقت قبل 60 عاما.

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