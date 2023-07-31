الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

توضيح حكومي حول قرار منع بيع الخبز بالمحال التجارية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

شؤون المرأة تختتم برنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة

هذه المخالفات التي تُحجز فيها سيارتك بمشروع قانون السير الجديد

الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بالزرقاء

الأمن السيبراني: 125 حادث تجسس في الربع الأول من العام الحالي

الاردن يدين التفجير الذي وقع في باكستان

الأرصاد: تموز 2023 يحتل الترتيب الثالث خلال 100 عام بارتفاع درجات الحرارة

الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي الوعد الحق2 - صور

الإثنين، 31-07-2023 04:21 م

ليفربول الخاسر الأكبر من انتقال ماني للنصر

720233115658989857541


الوكيل الإخباري - لن يكون ليفربول قادرا على إنعاش خزائنه بمزيد من الأموال بعد بيعه ساديو ماني لبايرن ميونخ العام الماضي مقابل 32 مليون يورو.

وأصبح الدولي السنغالي في طريقه لمغادرة النادي الألماني بعد عام واحد، للانضمام إلى النصر السعودي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عقد بيع ماني إلى البايرن كان يتضمن حوافز إضافية، تتيح للريدز الحصول على المزيد من الأموال.

ونص العقد على منح ليفربول أموال أخرى مرتبطة ببعض النجاحات التي يحققها اللاعب مع بطل ألمانيا، مثل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وبلغت قيمة الحوافز الإضافية ما يزيد عن 8.7 مليون يورو، لكنها ضاعت على ليفربول بعد فشل بايرن في التتويج باللقب، وقرب رحيل ماني عن ملعب أليانز أرينا.

واكتفى صاحب ال31 عاما بتسجيل 12 هدفا على مدار 38 مباراة بقميص بايرن ميونخ قبل أن يقرر النادي التخلص منه بعد موسم واحد.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202331155038490579986

باريس يتمسك بمحاربة مبابي

720233116333470151430 (1)

مانشستر يونايتد ينجز صفقة المليار

7202331161742201390815

شاهد.. محمد صلاح يحتفل بفوز الريدز مع الجماهير في سنغافورة

720233111120847254513 (1)

أنس جابر ترتقي مركزا في التصنيف العالمي للاعبات التنس

7202331104616910221025

الجليل يوزع المناصب الإدارية.. ويضم 3 محترفين

7202331103636409120997

الأهلي السعودي يعلن عن إبرام صفقة كبيرة جديدة

أخبار متعلقة
720232015576269950524

ليفربول يوافق على انتقال قائده للدوري السعودي.. وكلوب يعلق

720232091421878612474 (1)

شاهد.. رباعية ليفربول في مرمى كارلسروه

7202318154015932572776

بسبب النصر وقيادة رونالدو.. ماني يرفع مطالبه المالية لنادي الأهلي السعودي

720231693526649248522

اتحاد جدة السعودي يتوصل لاتفاق لضم نجم خط وسط ليفربول

720231594239324261864

هاري كين يريد الانتقال إلى بايرن ميونخ

720235114912731078144

زيارة منزلية تكشف تفاصيل انتقال هاري كين للبايرن