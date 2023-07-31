ليفربول الخاسر الأكبر من انتقال ماني للنصر

الوكيل الإخباري - لن يكون ليفربول قادرا على إنعاش خزائنه بمزيد من الأموال بعد بيعه ساديو ماني لبايرن ميونخ العام الماضي مقابل 32 مليون يورو.



وأصبح الدولي السنغالي في طريقه لمغادرة النادي الألماني بعد عام واحد، للانضمام إلى النصر السعودي.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عقد بيع ماني إلى البايرن كان يتضمن حوافز إضافية، تتيح للريدز الحصول على المزيد من الأموال.



ونص العقد على منح ليفربول أموال أخرى مرتبطة ببعض النجاحات التي يحققها اللاعب مع بطل ألمانيا، مثل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.



وبلغت قيمة الحوافز الإضافية ما يزيد عن 8.7 مليون يورو، لكنها ضاعت على ليفربول بعد فشل بايرن في التتويج باللقب، وقرب رحيل ماني عن ملعب أليانز أرينا.



واكتفى صاحب ال31 عاما بتسجيل 12 هدفا على مدار 38 مباراة بقميص بايرن ميونخ قبل أن يقرر النادي التخلص منه بعد موسم واحد.

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