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السبت، 21-01-2023 04:26 م

ليفربول وتشيلسي.. لقاء الجريحين بالدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  يلتقي اليوم السبت فريقا ليفربول وتشيلسي المتعثرين في الدوري الإنجليزي، في قمة الجولة 18 على إستاد أنفليد في تمام الساعة 3:30 عصراً.

يحتل ليفربول المستضيف المركز التاسع بـ28 نقطة، فيما يتموقع تشيلسي في المركز العاشر بنفس النقاط وبفارق الأهداف فقط.

ويحاول ليفربول وتشيلسي الاقتراب من فرق المقدمة، وضمان المشاركة في إحدى البطولات الأوروبية.

ويطمح "الريدز" خلال مواجهة تشيلسي إلى كسب النقاط الثلاث، وإعادة التوازن للفريق، سيما بعد النتائج الأخيرة غير المطمئنة التي أدخلت الفريق في دوامة الشك.

ويدخل "البلوز" مباراة أنفليد متسلحاً بالتعاقدات الجديدة، التي غيرت من ملامح الفريق، و:عقد تشيلسي ست صفقات خلال "الميركاتو" الشتوي، أبرزها تعاقده مع نجم شاختار دونتسيك ميخايلو مودريد والبرتغالي جواو فيليكس.

ولعب ليفربول 18 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق خلالها الفوز في 8 مناسبات وتعادل في أربع، في ما تعثر في 6 مباريات.

بالمقابل، خاض تشيلسي 19 مباراة في "البريميير ليغ"، فاز في 8 مباريات وتعادل في أربع، وخسر في 7 لقاءات.

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