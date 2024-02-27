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الثلاثاء، 27-02-2024 04:30 م

ليفربول يحضر مفاجأة سارة لكلوب في نهاية مشواره مع الريدز

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الوكيل الإخباري - تعتزم إدارة نادي ليفربول، منح مشجعي النادي فرصة مثالية واستثنائية لتوديع مدرب الفريق يورغن كلوب، في مشهد تاريخي يليق بمسيرة المدرب الألماني.

وكشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية، عن وجود نية لدى إدارة الريدز بتخصيص حافلة مفتوحة للفريق تجوب شوارع المدينة، للاحتفال بكأس الرابطة الإنجليزية والذي سيكون بمثابة حفل ضخم للجماهير من أجل وداع يورغن كلوب.

وأعلن المدرب الألماني أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، حيث قرر الرحيل في مايو المقبل للحصول على إجازة لمدة عام قبل أن يخوض تجربة جديدة في التدريب.

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وساهم كلوب مؤخرا في فوز الريدز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على تشيلسي في المباراة النهائية 1-0، في لقاء تغلب خلاله ليفربول على نقص حاد بصفوف فريقه بسبب الإصابات.

وأوضحت "تليغراف" أنها إدارة ليفربول ستقيم الموكب في كل الحالات، حتى لو لم يفز الفريق بأي بطولة سوى كأس الرابطة، رغم أن ليفربول لديه فرصة هذا الموسم لتحقيق رباعية تاريخية، حيث أنه يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وهو المرشح الأول للقب الدوري الأوروبي ولا يزال ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن يورغن كلوب قضى مسيرة استثنائية في ليفربول لمدة 9 سنوات، حقق خلالها كل البطولات الممكنة مع الفريق، وكان أبرزها إعادة لقب البريميرليغ للفريق وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

 

 

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