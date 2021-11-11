ليفربول يخطط لإجراء 3 صفقات لتعويض غياب محمد صلاح

الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ليفربول يخطط لإجراء 3 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر كانون الثاني / يناير 2022 في ظل سفر 3 من لاعبيه للمشاركة برفقة منتخبات بلدانهم في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون.



ويفقد ليفربول كلا من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا الذين سيشاركون في نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون المقررة خلال الفترة من 9 كانون الثاني يناير 2022 إلى 6 شباط / فبراير 2022 وتفرض القوانين على الأندية تسريح لاعبيها لمنتخبات بلدانهم قبل أيام من بداية المسابقة.

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ولم يعقد ليفربول صفقات في فترة الانتقالات الصيفية واكتفى بصفقة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من لايبزيج مقابل 36 مليون جنيه استرليني، ويفكر حاليا في دخول سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوف الفريق وتعويض الغياب المؤقت لـ3 من نجومه.



وفي ظل الإصابات المتكررة للاعبي وسط الميدان فإن الألماني يورغن كلوب يفكر في تعزيز صفوفه بالكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الذي سيكون لاعبا حرا في نهاية الموسم الجاري.



ويأمل ليفربول في دفع تعويض مالي صغير لفريق إنتر ميلان، كما سيعرض على اللاعب راتبا أسبوعيا يصل إلى 120 ألف جنيه استرليني لمواجهة المنافسين على الصفقة وعلى رأسهم باريس سان جيرمان وريال مدريد المهتمان باللاعب بحسب تقارير إعلامية.



تعويض صلاح وماني



ويخطط الألماني يورغن كلوب للتعاقد مع جناح في يناير القادم لتعويض سفر محمد صلاح وساديو ماني برفقة منتخبات بلدانهم لأمم أفريقيا ويضع عدة لاعبين كهدف.



ويهتم المدرب الألماني بجناح فياريال الإسباني اللاعب السابق لفريق بورنموث أرنوت جروينفيلد دانغوما الذي يقدم مستوى رائعا برفقة الفريق الإسباني.



وبحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات فإن فريق ليفربول معجب باللاعب الهولندي البالغ من العمر 24 سنة والذي سجل 7 أهداف في 15 لقاء هذا الموسم.



ولتجنب مشاكل الموسم الماضي وإصابات المدافعين فان ديك وماتيب وجو غوميز يفكر يورغن كلوب مدرب ليفربول في تعزيز صفوف الفريق بمدافع ويضع البرازيلي جيلسون بريمير لاعب تورينو الإيطالي هدفا في سوق الانتقالات القادم.

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