الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد بعد ترفيعه: الحمدلله رب العالمين

التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات المنح والقروض - رابط التقديم

وزير العمل: إطلاق برنامج التشغيل الوطني مطلع 2022

التوثيق الملكي يصدر كتاب تاريخ معان الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإدارية

الملك يوجه رسالة الى ولي العهد

الأردن بخير يتصدر تويتر

إضافة عداد الكيلومترات على فحص المركبات ابتداء من العام المقبل

انقلاب على حالة الطقس يوم السبت والارصاد تحذر من السيول

هدر كميات كبيرة من المياه بالشارع العام في دير علا

13 فريقا لمراقبة تطبيق أوامر الدفاع في جرش

الخميس، 11-11-2021 01:58 م

ليفربول يخطط لإجراء 3 صفقات لتعويض غياب محمد صلاح

112021119172492336264


الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ليفربول يخطط لإجراء 3 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر كانون الثاني / يناير 2022 في ظل سفر 3 من لاعبيه للمشاركة برفقة منتخبات بلدانهم في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويفقد ليفربول كلا من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا الذين سيشاركون في نهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون المقررة خلال الفترة من 9 كانون الثاني يناير 2022 إلى 6 شباط / فبراير 2022 وتفرض القوانين على الأندية تسريح لاعبيها لمنتخبات بلدانهم قبل أيام من بداية المسابقة.

اضافة اعلان

 

ولم يعقد ليفربول صفقات في فترة الانتقالات الصيفية واكتفى بصفقة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من لايبزيج مقابل 36 مليون جنيه استرليني، ويفكر حاليا في دخول سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوف الفريق وتعويض الغياب المؤقت لـ3 من نجومه.

وفي ظل الإصابات المتكررة للاعبي وسط الميدان فإن الألماني يورغن كلوب يفكر في تعزيز صفوفه بالكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الذي سيكون لاعبا حرا في نهاية الموسم الجاري.

ويأمل ليفربول في دفع تعويض مالي صغير لفريق إنتر ميلان، كما سيعرض على اللاعب راتبا أسبوعيا يصل إلى 120 ألف جنيه استرليني لمواجهة المنافسين على الصفقة وعلى رأسهم باريس سان جيرمان وريال مدريد المهتمان باللاعب بحسب تقارير إعلامية.

تعويض صلاح وماني

ويخطط الألماني يورغن كلوب للتعاقد مع جناح في يناير القادم لتعويض سفر محمد صلاح وساديو ماني برفقة منتخبات بلدانهم لأمم أفريقيا ويضع عدة لاعبين كهدف.

ويهتم المدرب الألماني بجناح فياريال الإسباني اللاعب السابق لفريق بورنموث أرنوت جروينفيلد دانغوما الذي يقدم مستوى رائعا برفقة الفريق الإسباني.

وبحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات فإن فريق ليفربول معجب باللاعب الهولندي البالغ من العمر 24 سنة والذي سجل 7 أهداف في 15 لقاء هذا الموسم.

ولتجنب مشاكل الموسم الماضي وإصابات المدافعين فان ديك وماتيب وجو غوميز يفكر يورغن كلوب مدرب ليفربول في تعزيز صفوف الفريق بمدافع ويضع البرازيلي جيلسون بريمير لاعب تورينو الإيطالي هدفا في سوق الانتقالات القادم.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202110205356392638349

رابطة الليجا تعلن موعد موقعة ريال مدريد وسوسيداد

1120211015527133391520

كواليس مثيرة في علاقة راموس وميسي داخل باريس سان جيرمان

1120211112274608634462

جيرارد مدربا لأستون فيلا

11202110155028719718959

ميسي قد يعود إلى برشلونة مع قدوم تشافي!

1120219135736126503668

السلط ،، ما حصل إنجاز والقادم سيكون إفضل بشرط الاستقرار

84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n

مؤقتة الوحدات تكشف حقيقة إجراء التعاقدات

أخبار متعلقة
2e761c3ac783cf0bacdfb3ea35fc1c3d

ليفربول يكشف عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر

EFL.Cup_.Trophy

نتائج قرعة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

10202128111923625452799

90 دقيقة تحسم مصير سولسكاير

6179b9df4236044d1b0993e8

ليفربول ينجز مهمته في كأس الرابطة الانجليزية