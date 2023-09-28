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الخميس، 28-09-2023 04:03 م

ليفربول يروض الذئاب في كأس كاراباو .. فيديو

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الوكيل الإخباري - بلغ فريق ليفربول الدور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو"، على حساب ضيفه ليستر سيتي، إثر فوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء.

فاجأ الإنجليزي كيسي ماكاتير لاعب خط وسط فريق لسيتر سيتي أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله "للذئاب" بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية المباراة على ملعب "أنتفيلد".

ولكن "الريدز" رد بثلاثية أهداف متتالية تناوب على تسجيها كل من، المهاجم الهولندي كودي جاكبو، ولاعب خط الوسط الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، والمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا في الدقائق (48، 70، 89) على الترتيب.

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