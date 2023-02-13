ليفربول يصطدم بـ إيفرتون في ديربي ناري بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة نارية عندما يستضيف إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



وتقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الحادي عشر مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت الاردن، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويخوض ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب مواجهة الليلة محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2022-2023، برصيد 29 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ 18 برصيد 18 نقطة.



ويعاني ليفربول من سلسلة نتائج سلبية متتالية ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما أدي إلي تراجعه في جدول الترتيب حيث خاض 20 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات بالإضافة إلى 5 تعادلات بينما تلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكه 28 هدفا.



ولا يعرف ليفربول طعم الانتصارات خلال آخر أربع جولات ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023، حيث خسر أمام برينتفورد وبرايتون في الجولتين الـ 19 و الـ 20، فيما تعادل سلبيًا ضد تشيلسي بالجولة الـ 21، قبل أن يسقط أمام وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل.



ويأمل الريدز في استعادة نغمة الانتصارات من جديد في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يعود الفوز الأخير لكتيبة كلوب في البريميرليج إلى الجولة الثامنة عشر أمام ليستر سيتى، بهدفين مقابل هدف.





ويسعى النجم المصرى محمد صلاح للعودة لهز الشباك من جديد وكسر الصيام التهديفى الذى يعانى منه مع ليفربول في المواجهات الخمس الأخيرة، حيث جاءت أخر أهدافه أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزى في يناير الماضى.



وتحمل موقعة ديربى الميرسيسايد رقم 9 التي يخوضها محمد صلاح أمام إيفرتون في البريميرليج، حيث شارك النجم المصرى في 8 مواجهات سابقة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا، وحقق 3 انتصارات و4 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.



وسقط فريق ليفربول أمام برايتون بنتيجة 2-1، في منافسات الدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي، ليودع الريدز منافسات البطولة.



كما تم إقصاء ليفربول من منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم 2022-2023، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي 2-3 في دور الستة عشر.

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