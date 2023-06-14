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الأربعاء، 14-06-2023 04:24 م

ليفربول يطلب نجم الريال.. وبيريز يوافق بشرط

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الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إنجليزي،يوم الثلاثاء، أن ليفربول قدم عرضًا لضم نجم ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

ويسعى ليفربول لتعزيز وسط ملعبه بعد رحيل الرباعي جيمس ميلنر وآرثر ميلو ونابي كيتا وتشامبرلين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قدم ليفربول عرضًا قيمته 51 مليون جنيه إسترليني، لشراء الأوروجواياني فيدي فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول معجب بإمكانات لاعب ريال مدريد، ويرى أنه الأمثل لمعاونة لاعبه الجديد الأرجنتيني ماك أليستر، في وسط ملعب الريدز.

من جانبه، رفض فلورنتينو بيريز، عرض ليفربول، واشترط الحصول على 85 مليون جنيه إسترليني لبيع فالفيردي.

ويرى بيريز أن فالفيردي من العناصر الأساسية في تشكيل الميرنجي، وبالتالي لا يمكن بيعه بأقل من هذا الرقم.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، قادمًا من بوروسيا دورتموند، بعد منافسة قوية مع ليفربول ومانشستر سيتي.  

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