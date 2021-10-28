ليفربول ينجز مهمته في كأس الرابطة الانجليزية

الوكيل الاخباري - تأهل فريق ليفربول إلى دور الثمانية من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، على حساب مضيفه بريستون نورث إيند بفوزه عليه (2-0).

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وحملت ثنائية "الريدز" في غياب نجمه المصري محمد صلاح، توقيع كل من لاعب خط الوسط الياباني تاكومي مينامينو والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي في الدقيقتين (62 و84) على الترتيب.

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