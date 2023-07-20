الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

مواطن اشترى وجبة شاورما في عمان..وكانت المفاجأة

بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم

وزير الزراعة: خطة لإنشاء 15 مصنعا للصناعات الغذائية نهاية العام

اعلان هام من وزارة التربية- رابط

"الطيران المدني": 47.6 ألف طائرة عبرت الأجواء الأردنية خلال النصف الأول من العام

احذر.. هذه الأطعمة تفسد مع ارتفاع درجات الحرارة

تحذير إلى جميع مالكي المركبات في الأردن

وزارة العمل تعلن عن وظائف- تفاصيل

وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لوكالة الأونروا

إصابة طالب توجيهي بلسعة عقرب أثناء تأدية الامتحان - صور

الخميس، 20-07-2023 04:09 م

ليفربول يوافق على انتقال قائده للدوري السعودي.. وكلوب يعلق

720232015576269950524


الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحفية بأن نادي ليفربول الإنجليزي وافق على انضمام قائد "الريدز" جوردن هندرسون إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الاتفاق تم بين ليفربول ونادي الاتفاق السعودي منذ أسبوع، ويتم حاليا الاتفاق على صيغة توقيع العقود، لانتقال هندرسون للنادي السعودي لمدة 3 سنوات.

وأشار رومانو أن أسطورة الكرة الإنجليزية ستيفين جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، ينتظر وصول هندرسون بعد اتمام الصفقة.

اضافة اعلان

 


 

 

وأكد الصحفي ديفيد اورنستين التابع لشبكة "ذا أتليتك"، أن جوردن هندرسون مستعد لمغادرة معسكر ليفربول في ألمانيا في أي لحظة لتوقيع العقد مع نادي الاتفاق واتمام باقي الإجراءات.

وعلق يورغان كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، خلال تصريحات صحفية على انتقال هندرسون إلى الاتفاق، قائلا: "لا يوجد ما أقوله حاليا، طالما لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي فلا داعي للحديث عنها، ستكون هناك لحظة يجب وقتها الحديث عنها، ولكنها ليست الآن، لا أعلم أي شيء حاليا".


وأضاف: "بالنسبة لوسائل الإعلام يمكنها التكهن، وهو أمر أكثر متعة، ولكن إذا قلت أنا شيئا فسينتهي الأمر، وفي النهاية كل هذه القرارات أتخذها من قبلي لأنني أحترم اللاعبين كثيرا".


ويتواجد جوردن هندرسون (33 عاما) مع ليفربول حاليا في ألمانيا، الذي يخوض معسكرا لمدة 10 أيام استعدادا للموسم الكروي الجديد (2023-2024)، ومن المتوقع ألا يشارك في مباراة "الريدز" الودية أمام فريق فورث يوم الإثنين المقبل.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202320165051944537838

هجوم عنيف على رونالدو بسبب ميسي!

7202320162326589651995

دورتموند يفك ارتباطه مع شولتس

7202320163532421322958

الأرجنتين تحتفظ بصدارة تصنيف الفيفا.. والمغرب يتراجع

7202320153751924471137

برشلونة يبحث عن موطن جديد لجوهرته الشابة

7202320102330722964157

أموال طائلة في مهب الريح.. بيكهام يصدم عشاق ميسي

7202320101728529858394 (1)

معان يبرم صفقة جزائرية جديدة

أخبار متعلقة
720232091421878612474 (1)

شاهد.. رباعية ليفربول في مرمى كارلسروه

7202318154015932572776

بسبب النصر وقيادة رونالدو.. ماني يرفع مطالبه المالية لنادي الأهلي السعودي

720231693526649248522

اتحاد جدة السعودي يتوصل لاتفاق لضم نجم خط وسط ليفربول

6202327162218737732688

ليفربول يدخل بقوة سباق ضم مبابي بعرض هو الأضخم في تاريخ كرة القدم

62023229390300175009

رؤوف خليف يعلن سبب رحيله عن بي إن سبورت

620232210245741401781

رئيس جريميو: حالة سواريز خطيرة!