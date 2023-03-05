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الأحد، 05-03-2023 02:50 م

ماذا قال الطفل السوري بعد مقابلة كريستيانو رونالدو؟

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الوكيل الإخباري -  كشف الطفل السوري نبيل سعيد عن مشاعره بعد مقابلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خلال الساعات الماضية.

وكان الطفل نبيل سعيد قد قابل كريستيانو رونالدو، الجمعة، على هامش مباراة النصر والرائد، مساء الجمعة، في الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم أن رونالدو لم يسجل أي هدف خلال المباراة، لكن النصر حسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-1، وذلك بعد أن قابل الطفل السوري اللاعب البرتغالي قبل بداية المباراة.

وبعد المقابلة، أكد الطفل السوري أنه لم يكن يصدق نفسه بمقابلة كريستيانو رونالدو وجها لوجه، بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له بلاده سوريا في فبراير/شباط الماضي.

وقال سعيد في تصريحات لوكالة أنباء "رويترز": "عندما شاهدت رونالدو كنت أعتقد أنه حلم، لم أصدق نفسي، لم أعرف متى سينتهي هذا الحلم، كنت أصلي ألا يكون حلما".

وأضاف الطفل السوري: "الجميع يتمنى مقابلة رونالدو، فهو إنسان لطيف".

وبعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير/شباط الماضي، والذي بلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر، عبر سعيد في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمنيته في مقابلة رونالدو.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليبحث عن الطفل، قبل أن يلبي أمنيته.

ووصل الطفل السوري إلى العاصمة السعودية الرياض، ثم حظي بمقابلة رونالدو قبل مباراة النصر والباطن، كما شاهد المباراة بشكل مباشر في ملعب مرسول بارك.

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