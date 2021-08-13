ماذا قال مدرب الجليل بعد تعاقد الفيصلي والرمثا مع مدربين عراقيين ؟

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الوكيل الإخباري - أنس عشاأكد المدير الفني العراقي للفريق الأول بنادي الجليل ، جبار حميد، أن حصاد الفريق لـ 4 نقاط في أول مبارتين بمرحلة الإياب بعد الفوز على الجزيرة والتعادل مع شباب العقبة، يعد مكسبا كبيرا.وتابع المدرب بحديث خاص لموقع ملاعب : " نحن خسرنا نقطتين بالتعادل مع شباب العقبة مع كامل إحترامي للفريق الخصم، فريقنا يقدم مستويات رائعة والفكر يتطور بعد كل تمرين، وإن شاء الله القادم أفضل، أشكر النادي والإدارة والجماهير الوفية واللاعبين".وعن تواجد 3 مدربين عراقيين بدوري المحترفين وآخرهم مدرب الفيصلي الجديد حكيم شاكر، بالإضافة للمدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد، قال : " الأردن والعراق يمتلكان شعب واحد، بكل صراحة الكرة الأردنية تحتاج لتواجد المدرب العراقي للتطور، بالطبع مع كامل إحترامي للمدربين الأردنيين أصحاب المستويات العالية وهنا أذكر المدربان نهاد صقار وأحمد عبد القادر للذكر لا للحصر، فهم مدربين اصحاب خبرات طويلة، اذكر أنه قبل 10 سنوات وفي أيام الراحل المصري محمود الجوهري كان هناك 8 مدربين عراقيين بالدوري الأردني".وعن عودة ليث البشتاوي ، أضاف : " نقوم بإعداد البشتاوي خطوة بخطوة، كان غائب عن المنافسات منذ سنتين، هو لاعب مميز وكان من نجوم الوحدات، وهو فريق كبير وبطل، لاعب ممتاز ويحتاج لبعض الإعداد البدني، فترة التوقف كانت قصيرة وغادرنا 6 لاعبين، ولكننا بدأنا ندخل مرحلة الاستقرار الآن".وكان الجليل قد تعادل مع شباب العقبة سلبيا في افتتاح الجولة الـ13 من دوري المحترفين، لينفرد بالمركز الثامن على سلم الترتيب بـ 12 نقطة .