ماذا كان يقصد حكيمي بحركته المثيرة بعد مباراة المغرب وكرواتيا؟

الوكيل الإخباري - أثار النجم المغربي أشرف حكيمي، جدلا واسعا على مواقع التوصل الاجتماعي، بعدما قام بحركة غريبة عقب خسارة "أسود الأطلس" من كرواتيا 1-2، في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر.

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ومع إطلاق الحكم صفارته معلنا نهاية المباراة، فاجأ حكيمي الجميع، برفع يديه الاثنتين إلى الأعلى على شكل حرف "X" وظل على هذا الحال لفترة.



وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بالتفسيرات لحركة حكيمي، حيث قال ناشط يطلق على نفسه "محمد واموسي" في موقع "تويتر": "علامة رفع الذراعين على شكل الحرف X التي قام بها أشرف حكيمي عقب مباراة المغرب كرواتيا، هي عبارة عن حركة احتجاجية ابتكرها لاعبون في شتى الرياضات للتعبير عن تعرضهم للظلم.. الحركة ظهرت حين منع الاتحاد الدولي لألعاب القوى اللاعبين من الاحتجاج أو التعبير عن مواقف سياسية داخل الملاعب".

وكتب ناشط آخر: "حركة حكيمي عن طموح المنتخب المغربي تم تقييده من طرف السياسة والفيفا وبالتالي إجهاض حلم الوصول للنهائي، والبداية كانت من مقابلة فرنسا (في نصف نهائي مونديال قطر)".



وقال ثالث: "حركة يد حكيمي تعني تم تقييد طموح المنتخب المغربي وإجهاض حلم الوصول لنهائي مونديال قطر من طرف الفيفا.. حكيمي صرخ في وجه إنفانتينو (رئيس الفيفا) داخل الممر المؤدي إلى غرف الملابس بعد مباراة كرواتيا: هذه المباراة الثانية التي تتخذون فيها قرارات ضدنا، ماذا تريدون بالتحديد".



وكان اللاعبون المغاربة اعترضوا بشدة على التحكيم في مباراة فرنسا بالدور نصف النهائي واعتبروا أن الحكم لم يمنحهم ركلتي جزاء.



وتكرر السيناريو ذاته في لقاء كرواتيا، حيث احتج اللاعبون المغاربة وعلى جه الخصوص حكيمي على قرارات الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي أدر المباراة.





الحركة ظهرت حين منع الاتحاد الدولي لألعاب القوى اللاعبين من الاحتجاج أو التعبير عن مواقف سياسية داخل الملاعب ⛔️ علامة رفع الذراعين على شكل الحرف X التي قام بها أشرف حكيمي عقب مباراة المغرب كرواتيا، هي عبارة عن حركة احتجاجية ابتكرها لاعبون في شتى الرياضات للتعبير عن تعرضهم للظلمالحركة ظهرت حين منع الاتحاد الدولي لألعاب القوى اللاعبين من الاحتجاج أو التعبير عن مواقف سياسية داخل الملاعب pic.twitter.com/W3e3dmxFW7 December 17, 2022

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