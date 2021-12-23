الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 07:04 م

مالك شلبية : حزين لفراق جماهير الرمثا وعشقها لاينتهي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم و المنضم حديثا لفريق الخلود بدوري الدرجة الأولى السعودي، مالك شلبية، أنه ينتظر تأشيرة السفر والإجازة من العمل للإلتحاق بفريقه الجديد بعقد يمتد لـ 6 شهور " حتى نهاية مرحلة الإياب من الدوري".اضافة اعلان

 
 
 
وقال شلبية في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل، أن عشقه لجماهير الرمثا لا ينتهي، مبينا حزنه لفراقهم إلا أنه واثق من أن الفريق سينافس على اللقب لأن الرمثا بمن حضر ورجاله سيحافظون على اسمه الكبير حسب وصفه .

 

وتابع حارس مرمى منتخب النشامى : " الحراسة في الرمثا بخير، حراس المرمى الموجودين على قدر المسؤولية، لدينا حارس مرمى بخبرة مميزة وهو حمزة الحفناوي، بالإَضافة للصاعدين عمر الزعبي وأحمد الربيع، وسأبقى داعما لهم ".

 

وتوج شلبية رفقة الرمثا بلقب دوري المحترفين لأول مرة منذ ما يزيد عن 40 عام، علما أنه يمتلك مسيرة كروية طويلة شهدت تمثيل العديد من الأندية وفي مقدمتها الوحدات .

 




 

 


 

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