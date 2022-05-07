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السبت، 07-05-2022 11:57 ص

مالك شلبية يواصل التألق بالسعودية ويقود فريقه لفوز جديد

شلباية


الوكيل الإخباري- ملاعب - أنس عشا
قاد حارس مرمى المنتخب الوطني مالك شلبية فريقه الخلود، للفوز على العين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 34 من دوري الدرجة الأولى السعودي .


 


وحافظ شلبية على نظافة شباكه للمرة السادسة منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقدم مستويات عالية في جميع مباريات فريقه .

ويحل الخلود بالمركز الخامس على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى رفقة، أحد، هجر و القادسية بـ 51 نقطة لكل منهم، وبفارق 6 نقاط عن مراكز الصعود لدوري المحترفين، علما أنه قد تبقى لنهاية البطولة 4 جولات.

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