مالك ليفربول يتجه لبيع النادي.. ويحدد السعر النهائي

الوكيل الإخباري - أكد توم فيرنر، رئيس نادي ليفربول، دراسة مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة لقلعة الريدز، خيار بيع النادي.



وأكد في تصريحات لـ"بوسطن جلوب" نوايا بيع ليفربول، لكنه أشار إلى أن المسألة غير عاجلة، بعدما أكدت المجموعة أنها تسعى للبحث عن مستثمر جديد للنادي أو مالك جديد.



وقال فيرنر "قد ينتهي كل هذا بأن نستمر ملاكا لفترة".



وتأتي تصريحات فيرنر بعد تصريحات مماثلة لسا كيندي، الشريك في المجموعة والذي أكد أن "مشترين محتملين" أبدوا اهتماما كبيرا بالشراء.



يذكر أن مجموعة فينواي سبورتس مالكة للنادي منذ 2010، حين استحوذت عليه مقابل أكثر من 300 مليون يورو.



وتتطلع مجموعة "فينواي سبورتس" الآن لبيع ليفربول مقابل 5 مليارات يورو، بعدما تم بيع تشليسي للأمريكي تود بولي بسعر مماثل.





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