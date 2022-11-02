مانشستر سيتى يواجه إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة العالمية مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية فى تمام الحادية عشر مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة السابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.



يحتل إشبيلية المركز الثالث في المجموعة السابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد 5 نقاط حصدها من 5 مباريات حتى الآن، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباريتين وخسر مباريتين.

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ويطمح إشبيلية في خطف نقاط المباراة الثلاث والمحافظة على حظوظه في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



في حين يحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة السابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة حصدها من 5 مباريات حتى الآن، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباريتين. ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل التتويج باللقب في الموسم الحالي.



كان جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي أكد خلال المؤتمر الصحفى للمباراة غياب إيرلينج هالاند مهاجم الفريق عن مواجهة الغد كإجراء وقائي بعد استبعاده من الفوز 1-صفر على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.



واستبدل هالاند، الذي سجل 22 هدفاً بجميع المسابقات هذا الموسم، في الشوط الثاني خلال تعادل سيتي بدون أهداف مع فريقه السابق بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا بعد تعرضه لكدمة وأكد " "نأمل بأن يكون هالاند جاهزًا لمباراة فولهام في الدوري "



أكد مدرب مانشستر سيتي وجود إحتمالية لجاهزية كالفيين فيليبس وكايل والكر لكأس العالم بعد تعرضهم للإصابة وإجراء الأخير لعملية جراحية ناجحة عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الديربي أمام اليونايتد.



وعن جوليان الفاريز قال جوارديولا : "بالطبع يمكنه التحسن كحال أي أحدٍ آخر، نحن مسرورون بالطريقة التي أستقر و تأقلم بها معنا، كشخص هو يحترم الجميع ومتواضع للغاية ويعمل بشكل لا يصدق لديهِ فرصة جديدة غدًا، نادي إشبيلية نادٍ عريق، سأحب أن تكون لدينا خزانة الألقاب كالتي لديهم "

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