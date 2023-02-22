مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا أمام لايبزيج في مواجهة مثيرة بدوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - يلتقي فريقا لايبزيج ومانشستر سيتي في الحادي عشر مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ريد بول أرينا" ضمن منافسات الأسبوع الثاني من ذهاب دور الـ16 بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.





تأهل أصحاب الأرض نادي لايبزيج الى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف ريال مدريد برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في 2 وتسجيل 13 هدفاً وتلقي 9.



بينما تأهل نادي مانشستر سيتي الى الدور الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تصدر المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وعدم تلقي أية هزائم وتسجيل 14 هدفاً وتلقي 2.



وتاريخياً التقى الفريقين في مباراتين قبل مواجهة اليوم اقتسم فيها الفوز كليهما حيث نجح مانشستر سيتي في الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة 6-3 قبل أن يتلقي الخسارة في المواجهة الثانية بنتيجة 2-1 وكليهما في دور المجموعات لنسخة دوري أبطال أوروبا الماضية.



ويتصدر المهاجم كريستوفر نكونو قائمة ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 3 أهداف يليه النجم الجزائري رياض محرز بواقع هدفين، وهدف لكل من جواو كانسيلو، وجابريل خيسوس، وأندريه سيلفا.



ويتواجد مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 60 هدفاً وتلقي 24.



وفاز لايبزيج في 18 مباراة على التوالي، حتى تعرض لهزيمة مفاجئة من فريق يونيون برلين في وقت سابق من هذا الشهر، كما حققوا الرقم القياسي في الدوري الألماني منذ تولي المدرب ماركو روز المسؤولية، حيث حصلوا على 31 نقطة من 14 مباراة قبل تلك الهزيمة.



ونجح الفريق الألماني في الفوز في آخر 4 مباريات لهم في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، من ضمنهم الانتصار على ريال مدريد حامل اللقب بنتيجة 3-2.



أحرز لايبزيج سبعة أهداف في الدروي الألماني عن طريق الهجمات المرتدة، وسجلوا خمسة عن طريق الكرات الثابتة، أكثر من أي فريق ألماني في الدوري.



ويحاول لايبزيج التسجيل عن طريق الهجمات المرتدة، لأن السيتي يستحوذ على الكرة أكثر من أي فريق.



يتمتع هذا الفريق الألماني بسجل رائع ضد الفرق الإنجليزية على أرضه، حيث فاز على السيتي الموسم الماضي كما نجح في التغلب على مانشستر يونايتد وتوتنهام في ريد بول أرينا.



يأمل المدرب وجماهير لايبزيج في عودة كريستوفر نكوكو من الإصابة قبل مباراة دوري الأبطال، ولم يشارك المهاجم منذ كأس العالم وبدأ في العودة إلى المباريات في الأسابيع القليلة الماضية، وتتذكره جماهير السيتي بسبب الهاتريك الذي سجله في الهزيمة 6-3 في دور المجموعات على استاد الاتحاد.

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