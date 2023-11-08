مانشستر سيتي يشق طريقه إلى ثمن نهائي الأبطال بسهولة

الوكيل الإخباري - ضمن مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه مساء الثلاثاء على مضيفه يونج بويز 3-0، ضمن الجولة لرابعة من منافسات المجموعة السابعة.



وأحرز إيرلينج هالاند (23 من ركلة جزاء و50) وفيل فودين (45+1) أهداف مانشستر سيتي.



وارتفع رصيد مانشستر سيتي في صدارة المجموعة إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد يونج بويز عند نقطة وحيدة، ليفقد أمل التأهل.



وكما كان متوقعا، سيطر مانشستر سيتي على المبراة من بدايتها وحتى نهايتها، حيث بدأ المباراة مهاجما، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما وصلت مرر ماتيو كوفاسيتش الكرة بطريقة فنية إلى جاك جريليش، فهيأها الأخير أمام ريكو لويس الذي سددها ليبعدها بينيتو من خط المرمى.



وهدد مانشستر سيتي مرمى مضيفه في الدقيقة الحادية عشرة، عندما مرر كايل ووكر إلى زميله هالاند الذي سدد نحو القائم القريب، لكن الحارس راكيوبي تصدى لمحاولته.



وأرسل لاعب الوسط البرتغالي ماثيوس نونيز كرة عرضية، ارتقى لها زميله فيل فودين الذي لم يتمكن من تسديدها رأسية بالشكل السليم، لتتهادى الكرة بين يدي راكيوبي في الدقيقة 14.



وتألق راكيوبي في حماية مرماه بالدقيقة السابعة عشرة، عندما تصدى لركلة حرة نفذها ووكر، لترتد الكرة إلى فودين، لكن الحارس منعه من متابعة الكرة في المرمى.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، بعد إعاقة نونيز داخل المنطقة، ونفذ هالاند الركلة بنجاح مفتتحا التسجيل في الدقيقة 23.



واصل مانشستر سيتي خطورته في الدقيقة 36، عندما وصلت الكرة إلى ووكر الذي أرسل كرة عرضية من لنحية اليمنى، نجح المدافع أميندا في وضع قدم أمامها، ليعجز هالاند عن متابعتها بالشكل الصحيح ويلتقطها راكيوبي.



ونجح مانشستر سيتي في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما مرر جريليش كرة ذكية في الناحية اليمنى لفودين، الذي تخطى رقيبه بمهارة قبل أن يسدد نحو القائم البعيد.



ودخل ناثان أكي بين الشوطين مكان جون ستونز في تشكيلة مانشستر سيتي، وقدم كوقاسيتش كرة على طبق ذهبي إلى نونيز الذي سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 47.



وأضاف هالاند الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 50، عندما تلقى كرة من لويس، ليتقدم بها ويسددها من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس الذي طار له دون فائدة.



ولعب يونج بويز ناقص الصفوف منذ الدقيقة 53، بعد طرد لاعبه لاوبر، إثر تدخل عنيف بحق البديل أكي.



واقترب مانشستر سيتي من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 57، عندما وصلت كرة ووكر إلى جريليش الذي سدد في مكان وقوف الحارس، وبرع راكيوبي في التصدي لتسديدة فودين، الذي تخطى لاعبين اثنين قبل التسديد في الدقيقة 60.



وحصل بديل مانشستر سيتي كالفن فيليبس على لكرة خارج منطقة الجزاء، ليتخلص من كامارا وبسدد، لترتد تسديدته من قدم مدافع وتتحول على ركنية لم تثمر في الدقيقة 70.



واقتحم لويس منطقة جزاء يونج بويز، قبل أن يعيد الكرة للوراء إلى كوفاسيتش الذي سددها بتسرع بجانب المرمى في الدقيقة 73.



وشق البديل الآخر جيريمي دوكو طريقه من الناحية اليسرى، مستغلا مهاراته الرفيعة، قبل أن يسدد كرة لم يجد راكيوبي صعوبة في لسيطرة عليها بالدقيقة 83.

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