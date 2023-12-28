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الخميس، 28-12-2023 02:42 م

مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويرتقي للمركز الرابع

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الوكيل الإخباري -  قلب نادي مانشستر سيتي تخلفه بهدف أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز بنتيجة 3-1 في مباراة جمعتهما الأربعاء لحساب المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح جاك هاريسون باب التسجيل لإيفرتون بحلول الدقيقة 29 قبل أن يرد مان سيتي، حامل اللقب، بثلاثة أهداف من توقيع فيل فودين، جوليان ألفاريز "ضربة جزاء"، وبرناردو سيلفا في الدقائق 53، 64، و86 تواليا.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة وصعد إلى المركز الرابع في الدوري علما بأنه يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

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في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز الـ17.

 

ملاعب 

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