مانشستر يونايتد لم يلبي طلبات سولشاير الحقيقية في السوق

الوكيل الإخباري _ يُقال بأن مانشستر يونايتد أخفق في الوصول إلى أهدافه الحقيقية في سوق الانتقالات الصيفية، وأن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي أخفق في التعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي.



ويرى كريج بيرلي محلل شبكة ESPN بأن اليونايتد كان عليه أن يفعل المزيد لتحسين الفريق للحاق بركب الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.





عانى اليونايتد يوم الاثنين من تسارع الساعات قبل إغلاق سوق الانتقالات وقام بخمسة تعاقدات في غضون 24 ساعة وكان الظهير أليكس تيليس هو أعلى توقيع لهم في ذلك اليوم بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني، كما تم التعاقد مع الجناح عماد تراوري مقابل رسوم نقل شبيهة من أتالانتا لكنه لن ينضم حتى يناير كما تم التوقيع مع كافاني وفاكوندو بيليستري وويلي كامبوالا مع انضمام الأخير إلى فريق تحت 18 عاماً.



وزعمت التقارير بأن اليونايتد فشل في التوقيع مع أيٍ من أهداف انتقال أولي جونار سولشاير حيث لم يستطيعوا جلب جادون سانشو وجاك جريليش ودايوت أوبيكانو.



يحتل اليونايتد حاليا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد بداية سيئة شهدت تلقيه لهزيمتين في 3 مباريات واستقال 11 هدفاً.



وقال مُحلل : “كانت نافذة مخيبة للآمال لواحد من أكبر أندية العالم وعندما تشاهدهم في بداية الموسم تعلم أنهم لا يزالوان بحاجة إلى إصلاح شامل..لقد تفوقت عليهم الفرق الثلاثة التي واجههتم حتى الآن، وكان لا بد أن يحفز ذلك إدد وودوارد على المضي قدماً والقيام ببعض الصفقات الكبيرة على الأقل..لكن لم يحدث”.

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المصدر : ملاعب

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