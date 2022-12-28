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الأربعاء، 28-12-2022 04:50 م

مانشستر يونايتد يتعاقد بالخطأ مع بديل رنالدو

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الوكيل الإخباري -  يبدو أن مانشستر يونايتد، قد وجد بالفعل بديلا لكريستيانو رونالدو.. إنه بيتينيو، لاعب سبورتنج دي إسبينيو، من دوري الدرجة الثالثة البرتغالي ، والذي ظهر بالخطأ على الموقع الإلكتروني للاتحاد الإنجليزي كأحد لاعبي "الشياطين الحمر".

ظهر بيتينيو، المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 29 عاما، الثلاثاء كأحد لاعبي اليونايتد على الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، وهو خطأ رصدته الصحافة البرتغالية وسرعان ما انتشر على نطاق واسع.

وعلق اللاعب عبر حسابه الشخصي في شبكة (إنستجرام) باللغة الإنجليزية "شكرا مانشستر يونايتد ، أراكم قريبا!"

كما ترك رسالة باللغة البرتغالية لمواطنيه الذين يلعبون في ملعب أولد ترافورد: "برونو فرنانديز ، ديوجو دالوت.. سأكون مسرورا للغاية مشاركتكم غرفة تبديل الملابس".

وصرح بيتينيو لصحيفة (جورنال دي نوتيسياس) "اكتشفت الأمر عندما أرسل لي زملائي رسائل ثم تأكدت أن اسمي ظهر بالفعل على موقع البريميرليج. اليوم تلقيت مكالمات أكثر من تلك التي تلقيتها في عيد ميلادي".

ومثل كريستيانو، نشأ ألبرتو ألفيس كويلو، المعروف باسم "بيتينو" ، في أكاديمية سبورتنج حتى وصل إلى الفريق الأول.

كما أنه لعب في إنجلترا ، في برينتفورد ، على سبيل الإعارة من سبورتنج.

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