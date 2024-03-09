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السبت، 09-03-2024 09:05 م

مانشستر يونايتد يواجه إيفرتون بالدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون في الثالثة والنصف على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023-24.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة بحثًا عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية في ديربي المدينة أمام السيتي بنتيجة 3-1 بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعول الهولندي تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على قدرات لاعبيه الهجومية لاقتناص النقاط الثلاثة وتحديدًا نجميه راسموس هويلوند ووماركوس راشفورد.

وغاب هويلوند عن آخر ثلاث مباريات لمانشستر يونايتد، والتي تضمنت الهزائم في الدوري أمام فولهام ومانشستر سيتي، والفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي على نوتنجهام فورست.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، يمكن أن يعود هويلوند قبل مواجهة إيفرتون، وقد يتواجد على مقاعد البدلاء.

وحل فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 2 وخسارة 11 لقاء وتسجيل 37 هدفًا وتلقى 39.

بينما يتواجد نادي إيفرتون في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 12 لقاء وتسجيل 29 هدفًا وتلقي 37.

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