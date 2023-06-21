مانشستر يونايتد يوافق على بيع نجم العراق

الوكيل الإخباري - أوردت تقارير صحفية مساء الأربعاء، أن مانشستر يونايتد وافق على الاستغناء عن لاعبه العراقي زيدان إقبال.



وذكر موقع "ذي أتليتيك"، أنه من المقرر أن يبيع مانشستر يونايتد خدمات لاعب خط الوسط إقبال إلى أوتريخت الهولندي.



وظهر إقبال لأول مرة مع مانشستر يونايتد، في مباراة بدوري أبطال أوروبا ضد يانج بويز خلال ديسمبر/كانون الأول 2021.



وثبت أن هذا هو ظهوره الوحيد للفريق الأول، وفشل في اختراق قائمة الفريق الأول، وأصبح الآن على وشك الرحيل.



وأضاف ذي أتليتيك أن يونايتد وافق على بيع إقبال مقابل 850 ألف جنيه إسترليني إلى أوتريخت، ومن المتوقع أن يضع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا توقيعه على عقد مدته 4 سنوات مع النادي الهولندي.



وعلى الرغم من عدم لعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة إريك تين هاج، إلا أن إقبال شغل مقاعد البدلاء في عدة مناسبات خلال الموسم الماضي.



وخاض إقبال 3 مباريات دولية مع منتخب العراق، وطلب مشجعو يونايتد أن يلعب أكثر مع الفريق، بعد أدائه مع أسود الرافدين ضد منتخب روسيا في مارس/آذار الماضي.

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