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الأربعاء، 20-03-2024 01:29 ص

مانغو بعد زلزال باكستان : كوادر المنتخب الوطني بخير

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - طمأن محمد مانجو المدير الإداري لمنتخب الأردن موقع الوكيل الاخباري على حالة كوادر منتخبنا الوطني بعد الزلزال الذي ضرب باكستان بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر امس الثلاثاء . 

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مانغو قال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري فجر الاربعاء : " امورنا بخير " . 

 

وغادر المنتخب الوطني لكرة القدم إلى باكستان صباح الثلاثاء، لمواجهة أصحاب الأرض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

 

الى ذلك هز زلزال باكستان بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، بعمق 10 كيلومترات حسبما أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.


وأضاف المركز أن الزلزال ضرب أيضا قندهار جنوب أفغانستان.

 

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