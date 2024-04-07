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الأحد، 07-04-2024 02:45 م

مان يونايتد يستضيف ليفربول في كلاسيكو الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - يخوض ليفربول مواجهة صعبة أمام مضيفه مانشستر يونايتد، في الخامسة والنصف عصر اليوم، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستهدف ليفربول الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي في ظل المنافسة الشرسة مع أرسنال ومانشستر سيتي، حيث يملك في رصيده 70 نقطة، بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

ويدخل رفاق النجم المصري محمد صلاح مباراة اليوم منتشين بالفوز الذي حققوه على فريق شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي المقابل يسعى اليونايتد لتعويض الخسارة القاتلة التي تعرض لها أمام مضيفه فريق تشيلسي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويعاني كلا الفريقين من غيابات عديدة بسبب الإصابة، إذ يفتقد ليفربول، لخدمات الحارس البرازيلي أليسون بيكر، جويل ماتيب، ديوجو جوتا وألكسندر أرنولد، في المقابل يغيب عن مانشستر يونايتد كل من لوك شو، ليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي رافائيل فاران وجوني إيفانز، بعد تعرضهم للإصابة خلال مواجهة تشيلسي الأخيرة.

وكانت مباراة الدور الأول خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، قد حسمها التعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

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