مان يونايتد يواجه نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - تستأنف باقي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج، بعد التوقف الأخير بسبب نهائيات كأس العالم 2022.



ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره نوتينجهام فورست، اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الحادي عشر مساء، في مباريات البوكسينج داي بالجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويلتقي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج مع نوتينجهام فورست، بهدف الفوز وإنعاش آماله الأوروبية.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.



في المقابل يحتل نوتينجهام فورست المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

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