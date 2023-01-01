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الأحد، 01-01-2023 01:59 م

ما سر ظهور قميص ميسي داخل متجر الهلال بالرياض؟

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الوكيل الإخباري - أثارت صورة ل “قميص” الهلال مدون عليه اسم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك داخل أحد متاجر الهلال، حالة من الجدل.

وأبانت الصورة ، قميص باللون الأزرق ، معلق إلى جانب مجموعة من القمصان، ومكتوب عليه اسم ميسي.

وكشفت مصادر أن أحد مشجعي النادي أحضر القميص معه، وقام بتعليقه وتصويره داخل المتجر وذلك من أجل حث إدارة النادي على أمل توقيع صفقة مع اللاعب الأرجنتيني كما فعل النصر مع كريستيانو.

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