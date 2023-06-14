مبابي أغلى لاعب في العالم

الوكيل الإخباري - يتصدر مهاجم باريس سان جيرمان، النجم كيليان مبابي، قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم، بحسب التقرير الذي نشره موقع ترانسفير ماركت العالمي.

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في ما يلي أغلى 10 لاعبين:



1- الفرنسي كيليان مبابي – 180 مليون يورو



2- النرويجي إيرلينغ هالاند – 170 مليون يورو

3- البرازيلي فينيسيوس جونيور – 120 مليون يورو

4- الإنجليزي جود بيلينغهام – 120 مليون يورو

5- الإنجليزي بوكايو ساكا – 110 مليون يورو

6- الإنجليزي فيل فودين – 110 مليون يورو

7- الألماني جمال موسيالا – 110 مليون يورو

8- الإسبانى بيدري – 100 مليون يورو

9- النيجيري فيكتور أوسيمين – 100 مليون يورو

10- الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي – 100 مليون يورو

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