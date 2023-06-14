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الأربعاء، 14-06-2023 02:46 م

مبابي أغلى لاعب في العالم

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الوكيل الإخباري -  يتصدر مهاجم باريس سان جيرمان، النجم كيليان مبابي، قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم، بحسب التقرير الذي نشره موقع ترانسفير ماركت العالمي.

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في ما يلي أغلى 10 لاعبين:

1- الفرنسي كيليان مبابي – 180 مليون يورو

2- النرويجي إيرلينغ هالاند – 170 مليون يورو
3- البرازيلي فينيسيوس جونيور – 120 مليون يورو
4- الإنجليزي جود بيلينغهام – 120 مليون يورو
5- الإنجليزي بوكايو ساكا – 110 مليون يورو
6- الإنجليزي فيل فودين – 110 مليون يورو
7- الألماني جمال موسيالا – 110 مليون يورو
8- الإسبانى بيدري – 100 مليون يورو
9- النيجيري فيكتور أوسيمين – 100 مليون يورو
10- الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي – 100 مليون يورو

 

 

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