مبابي أغلى لاعب في العالم

الوكيل الإخباري - يتصدر مهاجم باريس سان جيرمان، النجم كيليان مبابي، قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم، بحسب التقرير الذي نشره موقع ترانسفير ماركت العالمي.
في ما يلي أغلى 10 لاعبين:
1- الفرنسي كيليان مبابي – 180 مليون يورو
2- النرويجي إيرلينغ هالاند – 170 مليون يورو
3- البرازيلي فينيسيوس جونيور – 120 مليون يورو
4- الإنجليزي جود بيلينغهام – 120 مليون يورو
5- الإنجليزي بوكايو ساكا – 110 مليون يورو
6- الإنجليزي فيل فودين – 110 مليون يورو
7- الألماني جمال موسيالا – 110 مليون يورو
8- الإسبانى بيدري – 100 مليون يورو
9- النيجيري فيكتور أوسيمين – 100 مليون يورو
10- الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي – 100 مليون يورو
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