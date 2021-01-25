الإثنين 25-01-2021
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الإثنين، 25-01-2021 04:58 م

مبابي إلى ريال مدريد بنسبة 100%

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الوكيل الإخباري _ بات كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبا من مغادرة الفريق الباريسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم رغبته تجديد تعاقده.

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وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، حيث يرغب اللاعب في الرحيل لريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.


وصرح مبابي في الساعات الماضية، عن مستقبله مع باريس سان جيرمان، بقوله: "لا أريد تجديد تعاقدي ومن ثم بعد ذلك بموسم أعلن رغبتي في الرحيل".


وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان، ستقرر بيع مبابي في الصيف المقبل، إذا لم يجدد تعاقده مع الفريق، حتى 2025.

وأوضحت أن إدارة باريس سان جيرمان، ترى بأنه من المفيد بيع مبابي قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده، حتى لا يغادر مجانا أو بسعر قليل.

وأشارت إلى أن سعر مبابي لن يقل في الصيف المقبل عن 150 مليون يورو، وهو ما قد يحقق كيليان مبابي بالانتقال لريال مدريد مع بداية الموسم الجديد.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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