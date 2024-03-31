مبابي على رأس كتيبة باريس في كلاسيكو فرنسا

الوكيل الإخباري - أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الكلاسيكو أمام أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد، في قمة الجولة 27 من الدوري الفرنسي.



واختار إنريكي 21 لاعبا للمباراة، هم:



كيلور نافاس، حكيمي، أوجارتي، مبابي، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هرنانديز، كولو مواني، موكيلي، سولير، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، مايولو، أرناو تيناس ودوناروما.



ويعتلي الفريق الباريسي قمة الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة متفوقا على غريمه التقليدي بفارق 20 نقطة حيث يحتل المركز السابع.



وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز بي إس جي برباعية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء.





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