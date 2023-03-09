مبابي يثير الجدل حول مستقبله بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - خرج باريس سان جيرمان من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة إيابا أمام بايرن ميونخ 2-0، وكان قد خسر مباراة الذهاب أيضا في ملعبه 1-0، ليفشل الفريق الباريسي مرة أخرى في تحقيق حلمه بالتتويج باللقب القاري.



وأثار النجم الفرنسي كيليان مبابي الشكوك حول مستقبله مع الفريق بعد الإقصاء من دور الـ16 للعام الثاني على التوالي.



وعلق مبابي بعد المباراة في تصريحات إعلامية: "هل يجب علي أن أعيد النظر في مستقبلي؟ لا، أنا هادئ. الشيء الوحيد الذي يهمني هذا الموسم هو الفوز بلقب الدوري الفرنسي، وبعده سنرى".



وتحدث النجم الفرنسي عن الإقصاء أمام بايرن ميونخ قائلا: "أشعر بخيبة أمل، هي هكذا، يجب التفكير في شيء آخر، وطرح الأسئلة على بعضنا البعض".



وأضاف مبابي: "لا أعرف. في الوقت الحالي، أنا أتحدث فقط عن هذا الموسم. لا شيء آخر يهمني. خسرنا أمام فريق عظيم. من الآن فصاعدا، لدينا الدوري الفرنسي فقط. أتمنى أن نفوز به".



وحول ما ينقص باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا قال: "ليس كثيرًا، عندما تنظر إلى حالة الفريقين (بايرن وباريس)، لديهم فريق رائع، لديهم تشكيل كبير، لديهم فريق تم بناؤه للفوز بدوري الأبطال. قلت في بداية الموسم، في أول مؤتمر صحفي لي في دوري أبطال أوروبا، إننا سنبذل قصارى جهدنا. وهذا ما حدث. سوف نسأل أنفسنا ونعود إلى حياتنا اليومية، وهي الدوري الفرنسي".



وفشل باريس سان جيرمان مرة أخرى في تحقيق حلمه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وغادر دور الـ 16 للموسم الثاني على التوالي.



ويبقى أبرز إنجاز للفريق الباريسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا هو التأهل لنهائي عام 2020 الذي خسره أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.

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