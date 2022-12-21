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الأربعاء، 21-12-2022 04:48 م

مبابي يسعى للرحيل عن سان جيرمان وليفربول يدرس التعاقد معه

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى جاهدا للدخول في صفقة التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الأربعاء، فإن "مبابي مصمم على ترك باريس سان جيرمان، حيث سيكون على استعداد لخفض راتبه للقيام بهذا الأمر، مع تفكير ليفربول في التعاقد مع النجم الفرنسي إذا كان متاحًا".

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وكانت تقارير أخرى قد ربطت ريال مدريد بالعودة مجددا لطاولة المفاوضات من أجل ضم مبابي، ونسيان ما حدث منه سابقا.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن باب ريال مدريد عاد ليُفتح من جديد في وجه مبابي من أجل انتقاله للعب في فريق أحلامه، حيث يرغب فلورنتينو بيريز في ضمه، بعد تألقه الكبير في كأس العالم.

وأوضحت أن باب ريال مدريد ما زال مفتوحا أمام مبابي، وسيظل كذلك، ما دام بيريز مستمر في التواجد في كرسي رئاسة الميرنغي.

وجاء ذلك في الوقت الذي تشير فيه تقارير صحفية بعدم شعور اللاعب بالسعادة داخل النادي الباريسي لعدم تحقيق طلباته التي وضعها على طاولة الإدارة قبل توقيع العقد، ويرغب في الذهاب للعب في فريق آخر يقدر من خلاله على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ونيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وخسر منتخب فرنسا نهائي المونديال أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي والإضافي.

وكان اللاعب الفرنسي تجاوز أحزانه بعد خسارة لقب مونديال 2022 لصالح الأرجنتين، بالاحتفال بعيد ميلاده الرابع والعشرين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاز كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم بفضل تسجيله 8 أهداف متفوقا على زميله في باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، الذي سجل 7 أهداف أسهمت في تتويج منتخب الأرجنتين باللقب.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورغ يوم 28 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

 

 

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