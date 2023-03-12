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الأحد، 12-03-2023 04:31 م

مبابي يقاطع ميسي ونيمار في باريس سان جيرمان

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية، اليوم، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الأول يخاصم أربعة لاعبين من زملائه في النادي، أبرزهم ليونيل ميسي ونيمار.

وشارك كيليان مبابي في خروج باريس سان جيرمان للمرة الثانية على التوالي من دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما سقط النادي الفرنسي بثلاثية أمام بايرن ميونخ بمجموع المباراتين. 
 
وأكد موقع "SportsKeeda" البريطاني، أن كيليان مبابي لم يعد يتحدث مع الرباعي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وماركو فيراتي، بالإضافة لمواطنه بريسنيل كيمبيمبي.
 
وأضاف الموقع، أن مبابي يدرك غيرة ماركو فيراتي منه، خاصة أن الفرنسي هو القائد الثاني للفريق بعد ماركينيوس، رغم أن ماركو فيراتي من قدامى اللاعبين في النادي منذ أكثر من 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تحالف ميسي ونيمار لا يتواجد فيه مبابي، على عكس ما يظهر أمام الشاشات وفي الملعب، فإن اللاعب الفرنسي يدرك أن ليو ونيمار صديقان أفضل بدونه.

 
وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق فوزًا قاتًلا على ستاد بريست بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، بالجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الفرنسي الموسم الجاري 2022-2023. 

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