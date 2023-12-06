الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فرنسا تخشى "حريقا إقليميا" جراء التصعيد على حدود لبنان

إسرائيل تعلن استلام 10 آلاف طن من السلاح والعتاد منذ بداية الحرب

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله

التايمز: إسرائيل أنشأت نظام ضخ لإغراق شبكة أنفاق حماس

القسام : استهدفنا 12 آلية صهيونية

القسام : قنصنا 6 جنود صهاينة

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

حكومة الاحتلال : الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بغزة

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

الأربعاء، 06-12-2023 04:06 م

مبابي يورط إنريكي في سؤال شائك

1220236144011803965628


الوكيل الإخباري - يورط كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان مدربه لويس إنريكي في أزمتين على المستوى الفني والمالي.

وسلطت صحيفة ليكيب في تقرير لها الضوء على اعتماد إنريكي مؤخرا على مبابي في مركز رأس الحربة.

وأضافت أن كيليان أبدى انزعاجه في الموسم الماضي من توظيفه في هذا المركز لعدم وصوله الكرة كثيرا من زميليه ميسي ونيمار.

وأشارت إلى أن الوضع اختلف كثيرا هذا الموسم، حيث أن وجود مبابي في مركز المهاجم الصريح يقربه كثيرا من عثمان ديمبلي.

وأوضحت أن الانسجام الفني بين مبابي وديمبلي يتحسن أسبوعا بعد آخر.

وقالت ليكيب أيضا "لكن توظيف مبابي في مركز رأس الحربة له ثمن، ويطرح تساؤلين، أولهما من يشغل مركز الجناح الأيسر؟".

وذكرت أن برادلي باركولا لم يثبت بعد أنه على قدر المسؤولية، بينما لا يفضل راندال كولو مواني التواجد في الجناح الأيسر.

أما التساؤل الثاني الشائك، فيتعلق بالناحية المالية والصفقات التي أبرمها النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وتساءلت الصحيفة في ختام تقريرها "إذا كان إنريكي سيوظف مبابي كرأس حربة فلماذا أنفق 170 مليون يورو لضم مواني وجونسالو راموس؟".

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202361657794933241

تجاهل بنزيما.. كريستيانو في تشكيل أحلام نجم اتحاد جدة

1220236154835874425183

الأمن يقبض على شخص بعد إساءته لمشجعي ناد سعودي

1220236145610369717745

أول تعليق من شتيجن بعد الاختيار المزعج

1220236142132148683795

برشلونة يحسم قراره بشأن بديل تير شتيجن

1220236114434400400510

كبوة يونايتد تحفز تشيلسي وسترلينج لإنهاء العقدة

122023611344158752762

دورتموند يخطط لحرمان برشلونة من جوهرة المونديال

أخبار متعلقة
1220233154217205631443 (1)

نجم باريس يتعرض لإصابة مقلقة

112023297298243626681 (1)

إنريكي متهربا من السؤال الصعب: لا تعليق!

11202318101643378977408 (1)

لأول مرة.. مبابي يرد على توبيخ إنريكي

1120231692325375421728

مثل كروي.. لويس إنريكي لسانك حصانك

1120231474937445648540 (1)

خدعة أخرى؟ قرض ضخم يهدد صفقة مبابي وريال مدريد

11202312134931554106314

نجوم باريس ينتقدون أنانية مبابي