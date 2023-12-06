مبابي يورط إنريكي في سؤال شائك

الوكيل الإخباري - يورط كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان مدربه لويس إنريكي في أزمتين على المستوى الفني والمالي.



وسلطت صحيفة ليكيب في تقرير لها الضوء على اعتماد إنريكي مؤخرا على مبابي في مركز رأس الحربة.



وأضافت أن كيليان أبدى انزعاجه في الموسم الماضي من توظيفه في هذا المركز لعدم وصوله الكرة كثيرا من زميليه ميسي ونيمار.



وأشارت إلى أن الوضع اختلف كثيرا هذا الموسم، حيث أن وجود مبابي في مركز المهاجم الصريح يقربه كثيرا من عثمان ديمبلي.



وأوضحت أن الانسجام الفني بين مبابي وديمبلي يتحسن أسبوعا بعد آخر.



وقالت ليكيب أيضا "لكن توظيف مبابي في مركز رأس الحربة له ثمن، ويطرح تساؤلين، أولهما من يشغل مركز الجناح الأيسر؟".



وذكرت أن برادلي باركولا لم يثبت بعد أنه على قدر المسؤولية، بينما لا يفضل راندال كولو مواني التواجد في الجناح الأيسر.



أما التساؤل الثاني الشائك، فيتعلق بالناحية المالية والصفقات التي أبرمها النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.



وتساءلت الصحيفة في ختام تقريرها "إذا كان إنريكي سيوظف مبابي كرأس حربة فلماذا أنفق 170 مليون يورو لضم مواني وجونسالو راموس؟".

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