مباراتان في الأسبوع قبل الأخير من دوري المحترفين غدا

الوكيل الإخباري - يشهد ستاد الحسن في إربد، عند السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، قمة مباريات دوري المحترفين لكرة القدم التي تجمع فريقي الوحدات الفيصلي في لقاء ربما تحسم نتيجته لقب الدوري.

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وتقام المباراة في إطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من الدوري.



ويحتاج الفيصلي للفوز بلقب الدوري، وأن أي نتيجة أخرى سيبقى اللقب متأرجحا بين الفيصلي والوحدات والحسين إربد حتى الجولة الأخيرة من الدوري التي تنطلق الأسبوع المقبل.



ولم يحسم فريق الوحدات حتى الآن مشاركته في مباراة غد، حيث أعلن قبل 3 أيام انسحابه من الدوري، احتجاجا على نقل المباراة من ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، إلى ستاد الحسن في إربد، بانتظار حسم إقامة المباراة.



كما يشهد ستاد الأمير محمد بالزرقاء غدا الجمعة عند الخامسة مساء مباراة فريقي معان وشباب الأردن، وبعد غد السبت يحل فريق الرمثا ضيفا على الجزيرة عند الخامسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يلتقي الحسين مع شباب العقبة عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.



وتنطلق منافسات الأسبوع الحادي والعشرين اليوم الخميس، بلقاء مغير السرحان مع الصريح، والسلط مع سحاب.



ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق برصيد 47 نقطة، يليه الوحدات 46، الحسين 44، شباب الأردن 29، شباب العقبة 28، سحاب 24، الرمثا 23، معان 22، السلط 20، مغير السرحان 19، الجزيرة والصريح 14.

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