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الخميس، 20-10-2022 04:43 م

مباراتان مهمتان للفيصلي والحسين أمام مغير السرحان والجزيرة

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الوكيل الإخباري -  يخوض فريقا الفيصلي والحسين اربد يوم غد الجمعة، مباراتين مهمتين أمام فريقي مغير السرحان والجزيرة في الأسبوع العشرين من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويحل فريق الحسين اربد ضيفا على فريق الجزيرة في المباراة التي تجري عند السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، فيما يحل الفيصلي ضيفا على فريق مغير السرحان في المباراة التي تجري عند الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتكمن أهمية مباراتي الغد، في تحديد مسار المنافسة على اللقب بالنسبة للفيصلي والحسين اربد، وتحديد مسار الهبوط بالنسبة لفريقي مغير السرحان والجزيرة.

وتقام بعد غد السبت مباراة الوحدات و الرمثا في قمة منافسات الجولة عشرين، كما يلتقي السلط مع شباب العقبة.

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ويتصدر الفيصلي الترتيب برصيد 44 نقطة، يليه الوحدات 43 ثم الحسين اربد 41، فيما تتنافس فرق مغير السرحان 19 نقطة ومعان 19 نقطة والصريح 14 نقطة والجزيرة 14 نقطة، للهروب من شبح الهبوط الذي سيطال أخر فريقين بالدوري.

 

ملاعب

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