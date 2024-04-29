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الإثنين، 29-04-2024 03:00 م

محترف الهلال يتلقى عرضًا قويا

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الوكيل الإخباري - مجددا ارتبط اسم ميشيل ديلغادو، نجم نادي الهلال السعودي، بالرحيل عن "الزعيم" والعودة إلى الدوري البرازيلي وتحديدا إلى نادي فلامنغو.

النجم البرازيلي يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، واستطاع أن يحقق رقمًا تاريخيًا، بالوصول إلى 100 مباراة مع الهلال، أثناء مباراته مع الفتح، يوم الجمعة الماضية، التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (3-1)، ضمن الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن تقرير صحفية برازيلية، أن النادي البرازيلي، تواصل مع ميشيل لاستطلاع رأيه بشأن رغبته في خوض تجربة جديدة مع فريقه السابق.

ورجّح التقرير إمكانية موافقة اللاعب البرازيلي على ارتداء قميص فلامنغو مجددًا في ظل رغبته بالعودة واللعب في بلاده، مشيرة إلى أن إدارة النادي ترى أن عملية إقناعه واردة كونه أحد اللاعبين المفضلين من قبل جماهير الفريق، فيما يرتبط جناح الهلال بعقد حتى يونيو 2025.

وشارك ميشيل في 39 مباراة مع الهلال خلال الموسم الحالي، وسجل 7 أهداف، وصنع 10 تمريرات حاسمة، كما قاد "الزعيم" للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، كما يقترب من حسم لقب الدوري، بعد وصول الهلال إلى 80 نقطة مع مرور 29 جولة.

ويستضيف الهلال نظيره الاتحاد، مساء غد الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلعب الفائز من مباراة الاتحاد والهلال، مع الفائز من مباراة النصر والخليج في المباراة النهائية.

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