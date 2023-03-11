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السبت، 11-03-2023 01:19 م

محمد صلاح في انتظار رقم تاريخي اليوم أمام بورنموث

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الوكيل الإخباري - يستعد فريق ليفربول لمواجهة بورنموث، اليوم السبت، في افتتاحية الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .

وُتقام المباراة في تمام الثالثة والنصف ظهرًا على ملعب فريق بورنموث.

وتأتي تلك المباراة بعد السباعية التاريخية التي قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للانتصار بها على حساب مانشستر يونايتد ، حين دخل “ مو” التاريخ من أوسع أبوابه، عندما أصبح الهداف التاريخي للفريق في بطولة البريميرليج برصيد 129 هدفًا.

وفي حال تسجيل محمد صلاح هدفًا في شباك بورنموث، سيحقق رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث سينفرد بصدارة هدافي ليفربول خارج الأرض في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي يتقاسمها رفقة مايكل أوين برصيد 55 هدفًا لكل منهما.

وسجل محمد صلاح 178 هدفًا مع ليفربول في مختلف المسابقات، كسابع هدافي الريدز التاريخيين، بفارق 5 أهداف عن صاحب المركز السادس، روبي فاولر.

وسبق لمحمد صلاح تسجيل 8 أهداف في 7 مباريات أمام بورنموث.

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