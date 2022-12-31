محمد صلاح هداف العرب في 2022

الوكيل الإخباري - شهد عام 2022 تألق مجموعة من اللاعبين العرب سواء في الدوريات المحلية أو في البطولات الأوروبية، فمن هو هداف العرب في هذا العام؟



وشهد عام 2022 إنجازاً عربياً تاريخياً، متمثلاً في وصول منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وحصوله على المرتبة الرابعة بعد خسارته ضد فرنسا ثم كرواتيا.



كما شهد العام الحالي تألق مجموعة من اللاعبين العرب، وفي مقدمتهم محمد صلاح الذي يواصل عروضه القوية رفقة ليفربول، حيث وصل في الموسم الماضي لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد.



فيما فاز رياض محرز رفقة مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنصرم، فيما يقدم أشرف حكيمي مستويات رائعة مع باريس سان جيرمان، ما جعله يتوج معهم بلقب الدوري الفرنسي.



ونقدم لكم في هذا التقرير قائمة أفضل الهدافين العرب في عام 2022، وكذلك أفضل هداف عربي في كأس العالم، الذي أقيم بقطر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.



ويتصدر محمد صلاح قائمة أفضل هدافي العرب في عام 2022، بعدما نجح في تسجيل 17 هدفاً خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، في جميع المسابقات، 6 منها في الدوري الإنجليزي و7 في دوري أبطال أوروبا.



وتمكن محمد صلاح من تسجيل 11 هدفاً خلال النصف الثاني من الموسم الماضي في جميع المسابقات، منها هدفين في كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.



وبذلك، يكون محمد صلاح قد سجل 28 هدفاً خلال 2022، محتلاً بذلك المركز الأول في قائمة ترتيب هدافي العرب خلال السنة الحالية.



وتاليا ترتيب أفضل هدافي العرب في 2022

1. المصري محمد صلاح - ليفربول - (28 هدفاً)

2. المصري أحمد سيد زيزو - الزمالك - (25 هدفاً)

3. الجزائري رياض محرز - مانشستر سيتي - (19 هدفاً)

4. المغربي عبدالرزاق حمدالله - اتحاد جدة - (17 هدفاً)

5. السعودي سالم الدوسري - نادي الهلال - (16 هدفاً)

6. المغربي وليد شديرة - باري الإيطالي - (16 هدفاً)

7. المصري مصطفى محمد - نانت الفرنسي - (12 هدفاً)

8. المغربي يوسف النصيري - إشبيلية الإسباني - (10 أهداف)

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