محمد صلاح يثير الجدل مجددا بسبب احتفاله بـ الهالوين (صورة)

الوكيل الإخباري - نشر النجم المصري جناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صورة لابنتيه كيان ومكة أثناء احتفالهما بمناسبة "الهالوين".



وشارك اللاعب المصري متابعي صفحته على "إنستغرام" صورة عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها كيان ومكة وهما ترتديان أزياء تنكرية احتفالا بالهالووين.

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وأثارت الصورة مجددا جدلا واسعا في مصر بعد احتفال صلاح وعائلته بعدد من الأعياد التي يحييها الشعب البريطاني والتي يعتبرها البعض مخالفة للعادات والتقاليد المصرية في حين دافع آخرون عنه.



ومن المرتقب أن يخوض النجم المصري مباراة فريقه الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام نابولي الإيطالي، بعد أن ضمن الفريق التأهل إلى دور الـ16.

📸 النجم المصري العالمي محمد صلاح يحتفل مع ابنتيه مكة و كيان بعيد الهالوين pic.twitter.com/XONYvmRhmA November 1, 2022

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