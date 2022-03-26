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السبت، 26-03-2022 04:38 م

محمد صلاح يقود مصر لفوز ثمين على السنغال بتصفيات كأس العالم

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على السنغال بهدف دون رد في مباراة ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر "2022" والتي أقيمت على ستاد القاهرة في العاصمة المصرية .اضافة اعلان



 
وسجل الهدف الوحيد للفراعنة في المباراة لاعب السنغال ساليو سيسيه بالخطأ في مرماه، بعد تسديدة من قائد منتخب مصر محمد صلاح ارتطمت بالعارضة وارتدت من المدافع نحو الشباك بالدقيقة "4" .


وقدم المنتخب المصري مباراة حماسية رائعة بحضور ما يزيد عن الـ 65 ألف مشجع، حيث ستشكل النتيجة دافعا كبيرا لرفاق صلاح، قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل .



وكانت المنتخبات العربية قد قدمت يوما مميزا حيث فازت الجزائر على الكاميرون بهدف نظيف، كما انتصرت تونس على ملعب مالي بالنتيجة ذاتها، فيما خطفت المغرب تعادلا بهدف لمثله من أرض الكونجو الديمقراطية .

 




 

 


 

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