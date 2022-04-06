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الأربعاء، 06-04-2022 03:39 م

محمود جمال : أنا ابن فئات الوحدات ،، واطمح للتتويج مع سحاب



الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا 
قال لاعب سحاب محمود جمال، أن التدريبات المسائية خففت من الضغوطات على الفرق في شهر رمضان، مبينا أن هنالك العديد من الفرق التي تعاني بسبب عدم امتلاكها إنارة لملاعبها وبالتالي التمرن في نهار رمضان .


 

وبين لاعب فريق سحاب في تصريحات لموقع ملاعب عبر تقنية البث المباشر في موقع إنستجرام أن بدايته كانت في الفئات العمرية لفريق الوحدات، قبل أن ينتقل لشباب الأردن بسبب خلافات مع مدرب الأخضر، والتدرج في فئات الشباب وصولا لشباب العقبة ومنه لسحاب، مؤكدا أنه سيرحب بأي عرض مستقبلي من الوحدات، ولكنه يطمح بالتتويج بالوقت الحالي مع فريق سحاب .

وقال محمود أن والده جمال محمود كان داعمه الأول والمحفز الكبير له في لحظات الضعف، مؤكدا أن والده عادل للغاية في التدريب وأنه لا يقوم بتمييزه عن بقية اللاعبين، وأنه من قرر تحويل مركزه من خط الوسط للهجوم نظرا لإمكانياته البدنية والفنية .

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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